Rayados: En busca de golear a Querétaro para poder liderar el AP22

Los Rayados quieren pelear por la cima del campeonato y aprovecharán la vista a los Gallos Blancos para potenciar su ataque con una delantera temible que conformarán Rogelio Funes Mori y Germán Berterame.

En ese sentido, el ex goleador del San Luis elogió a su nuevo compañero y señaló que jugar a su lado es una motivación.

“Jugar al lado de un goleador como el Melli (Funes Mori) me hace levantarme a mí también, me hace potenciar, me hace ayudar a agarrar confianza a mí mismo. Sabemos lo que es Funes Mori, él tiene que estar tranquilo porque sabe lo que puede dar y no debe tener una presión por eso. Ojalá pueda estar con México en Qatar”, mencionó.

En la previa del juego ante Querétaro; Berterame fue cuestionado sobre la decisión de jugar en la Sultana y no perseguir su sueño europeo, lo que considera una elección acertada.

“Si no fuera una decisión correcta no estaría acá ¿no? Lo único que queda es comprometerme a dejar todo y tratar de dar lo mejor, ojalá que en algún momento pueda llegar a volver a Europa”, explicó.

Por su parte, el equipo de Mauro Gerk se encuentra sumergido en el fondo de la tabla general y en una enorme crisis deportiva, más allá de la dirigencia que esté a cargo del equipo.

Los queretanos aún no han ganado en el torneo y ya tienen cinco goles en contra, por lo que enfrentar a una delantera como la de Rayados luce como una prueba complicada.

Cabe destacar que los queretanos han atravesado por conflictos fuera del terreno de juego, con lo que la incertidumbre en el equipo crece día con día.

