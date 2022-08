En entrevista para "Diálogos Sin Balón", pódcast de Roberto Gómez Junco, el entrenador de los Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, explicó cómo ocurrió el hecho en Torreón, Coahuila, cuando fue sancionado por criticar el trabajo arbitral en el partido de la Jornada 1 ante Santos Laguna.

El 'Rey Midas' recordó lo ocurrido en Torreón tras la no marcación del penalti que, consecuentemente, le termino dando la victoria a los Guerreros, asegurando que la palabra "suspicacia" le salió muy cara.

"Por utilizar una palabra, el castigo son más de 300 mil pesos, la suspicacia, no es fea, pero cuesta... Cuando tú levantas la mano, es cuando es algo evidente, lo que ocurrió en esa ocasión era evidente, ahí es cuando uno pelea por la institución, porque ese es mi compromiso. Ahí por eso me aplicaron la Santos Inquisición, ahí me acuchillaron", aseveró el técnico regio.

El conjunto regiomontano viene de empatar en calidad de visitante ante los Pumas de la UNAM y para la siguiente jornada recibirá a los Panzas Verdes de León.

