Afición de Rayados explota contra Esteban Andrada: 'Eres un pin... payaso, lárgate'

Rayados de Monterrey sufrió un duro golpe al perder el duelo de Play-In frente a Pachuca, pues hasta el minuto 81 tenían la ventaja. Un par de desconcentraciones y un error de Esteban Andrada le abrieron la oportunidad a los Tuzos de quedarse con el triunfo.

MEXSPORT

El error que condenó a Rayados

Fue al minuto 88 que Andrada dejó un rebote a Salomón Rondón, quien aprovechó para poner el 2 a 1 definitivo. La afición no perdonó y abucheó fuertemente a su arquero.

En redes sociales, un aficionado compartió sus sentimientos sobre Esteban Andrada, a quien calificó como "payaso", y pidió que se fuera del equipo tras el error cometido.

"Andrada, tú no eres un portero, eres un pin**e payaso, es lo que eres. Lárgate de este pin**e equipo. No puedo creer un jugador profesional haciendo esas mam**as, no puede ser", dijo el aficionado.

Fuertes abucheos a Andrada

El estadio, que había vibrado con esperanza, se transformó en un coro de abucheos dirigido al guardameta. Cada vez que Andrada tocaba el balón en los minutos finales, la afición le recordaba su falla con silbidos y fuertes abucheos.

MEXSPORT

