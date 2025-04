Efraín Juárez sobre retraso de juego por tormenta de arena: "Nosotros desde un principio queríamos jugar"

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, señaló que las condiciones para disputar el partido de Play In ante Juárez eran incómodas. De igual manera, el estratega mexicano señaló que él, junto con Luis Raúl González (presidente), Eduardo Saracho (presidente deportivo) y Miguel Robles (vicepresidente ejecutivo) solamente buscaban cuidar la integridad del jugador durante este encuentro.

Efraín Juárez l CRÉDITO:IMAGO7

Previo al partido, una tormenta de arena atrasó la hora de inicio por más de una hora. Ante las condiciones climáticas, Efraín, junto con Nathan Silva y la directiva mostraban inconformidad por que se llevara a cabo el encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Incluso, ya con una hora pactada, los futbolistas aún tomaron as tiempo del debido por su calentamiento.

Ante esta situación, Juárez aseguró que él solo estaba preocupado por el bienestar de sus jugadores. De igual manera, declaró que ellos siempre tuvieron la intención de jugar el partido en tiempo y forma, aunque el ambiente no fuera favorable para disputar un partido de Fase Final.

Juárez ante FC Juárez l CRÉDITO:IMAGO7

Tormenta de arena fue incomodo

“No me corresponde a mí decirlo. La realidad es que nosotros desde un principio queríamos jugar, obviamente hay que cuidar la integridad de los jugadores y los futbolistas. Yo entiendo que a lo mejor Juárez está más acostumbrado a eso, es una realidad, pero nosotros no y la realidad es que era incómodo y nosotros tratamos siempre de proteger el futbol porque se previene el espectáculo”, comentó al finalizar el encuentro.

“Entendiendo eso no me corresponde a mí decir si se debía jugar o no. Me parece que hay autoridades que tienen que ser responsables y entendiendo que lo más importante de este juego es cuidar la integridad del jugador y si ellos creen que lo hicieron, ya está, no pasa nada”, agregó.

Pumas l CRÉDITO:IMAGO7

No vio nada sobre conato de bronca

Sobre la pelea al finalizar el encuentro, el estratega mexicano afirmó que no vio nada, pues se metió inmediatamente a los vestidores. Asimismo, recordó su etapa en Colombia, en donde más de una ocasión tuvo polémicas por sus festejos y conatos de bronca en los estadios.

“No vi nada, prefiero evitar esas cosas, me fui a mi vestidor y no vi nada, prefiero evitar esas cosas porque luego dicen que yo soy provocador y estas cosas ya lo viví muy feo en Colombia, entonces me fui, había que aprender la lección y no supe y no tengo ni idea de qué pasó”, dijo.

