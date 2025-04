¿Multarán a Pumas por retrasar duelo de Play In ante FC Juárez?

Pumas retrasó el inicio del Play In ante Juárez, por lo que podría recibir una multa de la Liga MX, basado en el Reglamento de Sanciones. Debido a la tormenta de arena que se presentó en Ciudad Juárez, el equipo dirigido por Efraín Juárez tuvo varias acciones en las que retrasó el partido hasta 14 minutos, por lo que podría recibir ser multado por una cifra millonaria.

Pumas retrasó el inicio del juego | IMAGO7

De acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, el artículo 45 establece que “Será sancionado el Club que retrase el inicio del primer tiempo o del segundo tiempo del partido por ningún motivo”. En ese mismo artículo se aclara que la cifra de esta multa podría llegar hasta los dos millones de pesos.

En dicho lineamiento se establece que la multa es de 50 a 20 mil UMAs (Unidad de Medida y Actualización). De acuerdo con el INEGI, la UMA es de 113.14 pesos diarios, por lo que la sanción podría ser desde los 5 mil 657 pesos hasta los 2 millones 262 mil 800 pesos.

“Los Clubes que contravengan lo dispuesto por el presente artículo serán sancionados con apercibimiento y/o multa de 50 a 20,000 UMAs y/o Veto de Estadio por uno o varios partidos y/o cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento. En el caso de sucesos más graves y/o reincidencia la sanción podrá incrementarse según lo determine la Comisión Disciplinaria”, se lee en el artículo 45.

Partido fue retrasado por tormenta de arena | IMAGO7

¿Cómo retrasó Pumas el partido ante Juárez?

Previo al duelo de Play In, Pumas no quería jugar el partido ante Juárez e hizo de todo para que no iniciara el encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Desde las protestas de Efraín Juárez, Luis Raúl González y Eduardo Saracho, hasta exceder el tiempo de calentamiento y no respetar la hora de inicio del partido que estableció la Liga MX.

En primera instancia, el encuentro se pospuso media hora por un acuerdo entre ambos equipos, el cuerpo arbitral y Protección Civil. El juego estaba pactado para iniciar a las 17:00 horas, pero debido a la tormenta de arena que hay en la ciudad fronteriza, el inicio se recorrió hasta las 17:30.

Incluso, se reportaba que los jugadores del Club Universidad Nacional no iban a salir a la cancha a jugar el partido. Ante esto, la Liga MX determinó que el juego se retrasará otra media hora, por lo que daría inicio a las 18:00 horas. Ante esto, los Felinos salieron nuevamente a calentar previo al encuentro. Ya a las 18:00 horas, los visitantes se mantenían en el calentamiento en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando el rival ya estaba listo para cumplir con el protocolo e iniciar el encuentro. Aún así, ellos continuaron con los ejercicios pre partido.

Pumas se negaba a jugar el partido | IMAGO7

Y contrario a lo que se había acordado, los futbolistas de Pumas sí regresaron a los vestidores para cambiarse la indumentaria y ponerse el jersey de juego. Y fue a las 18:13 horas cuando el encuentro de Play In por fin inició en Ciudad Juárez.

