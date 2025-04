Partido entre Juárez y Pumas se retrasa por tormenta de arena

El partido de Play In entre Juárez y Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez ha sido retrasado. Debido a una tormenta de arena en la ciudad fronteriza, la Liga MX anunció que dicho duelo no iniciará a la hora establecida, pues los jugadores de ambos equipos aún no salen a calentar al terreno de juego por las condiciones climáticas.

Estadio Olímpico Benito Juárez | IMAGO7

Inicialmente el juego estaba pactado para iniciar a las 17:00 horas del centro de México este domingo. Sin embargo, una tormenta de arena ha impedido que los futbolistas salgan a calentar, por lo que el partido no empezará antes de las 17:30. De acuerdo con el comunicado de la Liga MX, esta decisión se tomó en conjunto con el cuerpo arbitral, Protección Civil y los cuerpos técnicos de los dos equipos involucrados.

Incluso, a través de redes sociales se han hecho virales imágenes desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, en las cuales se aprecia que no está despejado el ambiente. De igual manera, esta tormenta de arena ha provocado que varios aficionados aún no arriben al recinto, pues hay pronósticos que estiman que no se acabará hasta las 20:00 horas.

El partido fuie retrasado | IMAGO7

Aunque dicha tormenta no va a parar hasta después de unas horas, la postura inicial es que el juego se retrasará solamente media hora.

Ante esto, múltiples jugadores de ambos equipos se vieron en la necesidad de llegar con cubrebocas al estadio. Del lado de Pumas, Pablo Bennevendo y Ángel Rico fueron algunos de los futbolistas que arrojaron con la nariz y la boca tapada.

Al haberse hecho el anuncio media hora antes del juego, ambos equipos ya tenían alineaciones. Del lado de Pumas, Alex Padilla estará en la portería; Robert Ergas, Pablo Monroy, Nathan Silva y Rubén Duarte estarán en la defensa; José Luis Caicedo y Santiago Trigos estarán juntos en mediocampo; ya en ataque iniciarán Ignacio Pussetto, Leo Suárez, Adalberto Carrasquilla y Guillermo Martínez.

Jugadores de Pumas cancelaron su calentamiento | IMAGO7

Cabe recordar que el ganador de este juego aún no asegurará su boleto a Cuartos de Final. El que gane este duelo, tendrá que enfrentar al perdedor del partido entre Rayados y Pachuca, para así disputarse el lugar número ocho a la Liguilla del Clausura 2025.

Confirman nuevo horario para el Juárez vs Pumas

Ante las protestas de Pumas, el juego se retrasó media hora más, por lo que arrancaría a las 18:00 horas. Sin embargo, la directiva de Pumas encabezada por el presidente Luis Raúl González, Eduardo Saracho y Miguel Robles, junto con Efraín Juárez, han mostrado su inconformidad con que se lleve a cabo el juego este día.

