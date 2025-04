Pumas se negaba a jugar duelo de Play In vs Juárez por tormenta de arena

Previo al duelo de Play In, Pumas no quería jugar el partido ante Juárez e hizo de todo para que no iniciara el encuentro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Desde las protestas de Efraín Juárez, Luis Raúl González y Eduardo Saracho, hasta exceder el tiempo de calentamiento y no respetar la hora de inicio del partido que estableció la Liga MX.

Pumas quería suspender el partido | IMAGO7

En primera instancia, el encuentro se pospuso media hora por un acuerdo entre ambos equipos, el cuerpo arbitral y Protección Civil. El juego estaba pactado para iniciar a las 17:00 horas, pero debido a la tormenta de arena que hay en la ciudad fronteriza, el inicio se recorrió hasta las 17:30. Sin embargo, eso solo era el inicio de lo que vino después por parte de la directiva de la escuadra visitante.

Previo a las 17:30 horas, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, acompañado del presidente Luis Raúl González, el director deportivo Eduardo Saracho y el vicepresidente ejecutivo Miguel Robles, presionaron para que el juego no se llevara a cabo. En medio del túnel de los vestidores, la directiva felina tuvo pláticas con el árbitro central del juego y con algunos comisionados para que se tomen otras decisiones.

Tormenta de arena en Ciudad Juárez | IMAGO7

Incluso, se reportaba que los jugadores del Club Universidad Nacional no iban a salir a la cancha a jugar el partido. Ante esto, la Liga MX determinó que el juego se retrasará otra media hora, por lo que daría inicio a las 18:00 horas. Ante esto, los Felinos salieron nuevamente a calentar previo al encuentro.

Tras la nueva hora programada y el ingreso de los jugadores de Pumas para el calentamiento, se determinó que ningún elemento regresaría al vestidor para cambiarse y así agilizar el protocolo de Liga MX y dar por iniciado el partido. Sin embargo, el equipo visitante hizo caso omiso a esto.

Ya a las 18:00 horas, los visitantes se mantenían en el calentamiento en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, cuando el rival ya estaba listo para cumplir con el protocolo e iniciar el encuentro. Aún así, ellos continuaron con los ejercicios pre partido.

Y contrario a lo que se había acordado, los futbolistas de Pumas sí regresaron a los vestidores para cambiarse la indumentaria y ponerse el jersey de juego. Y fue a las 18:13 horas cuando el encuentro de Play In por fin inició en Ciudad Juárez.

Pumas aceptó jugar el partido | IMAGO7

