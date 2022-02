Aguirre sobre aprobación de la afición de Rayados: 'No me pagan por ello'

La afición de Rayados ya pide la salida del timonel Javier Aguirre, y es que la escuadra norteña sólo ha conocido la victoria en una ocasión de las 7 Jornadas que lleva el Clausura 2022. Además, el conjunto más caro de México, dejó mucho que desear en su aparición en el Mundial de Clubes.

Ante las manifestaciones de los hinchas de La Pandilla, el 'Vasco' aseguró que no tiene control sobre las 'malas rachas' y así ha sido en su carrera como técnico, su trabajo se enfoca en el futbol y los jugadores, comentó en conferencia de prensa.

"Yo controlo lo que está del barrial para dentro, eso es lo que a mi me ocupa, los jugadores, cómo estan, cómo entrenamos, cómo resolvemos las situaciones que se puedan presentar. Eso es a lo que yo me dedicó, lo demás no es algo que yo pueda controlar en lo absoluto".

Durante la conferencia de prensa que ofreció Rayados previo al juego ante San Luis, se le insistió al técnico que los seguidores del club ya no confían en su trabajo, a lo que respondió que él está cumpliendo con su parte.

"Lo otro (el reclamo de la afición) no está en mis manos, no me pagan por ello, me pagan por ser entrenador y así seguiré hasta que el cuerpo aguante, a lo que a mí compete aquí estoy, que el equipo camine, funcione, gane títulos y a eso nos dedicamos los entrenadores, lo otro habrá gente que se dedique a otras cosas yo no me dedico a eso".

Aguirre dejó en claro que la responsabilidad del mal paso del equipo les corresponde a todos pero que el partido ante los potosinos les brindará una nueva oportunidad para levantarse a rescatar tres puntos.

"Aquí todos estamos involucrados, todos directiva, cuerpo técnico, jugadores en mejorar sobre todo el último resultado que permitimos con el superlider que la gente se fija en el resultado y que tuvimos posibilidades reales de resultado, pero el resultado fue negativo y esa una labor de todos revertir esta derrota y traducirla en tres puntos mañana".

