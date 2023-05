Andrada descartó que Rayados este obligado a ser Campeón: "Después las cosas no salen bien"

Este martes, en la previa a la Ida de los Cuartos de Final entre Rayados y Santos Laguna, el arquero de la escuadra regia, el argentino Esteban Andrada, comentó que no considera que el cuadro regiomontano este obligado a ser campeón, ni siquiera cree que Monterrey sea favorito.

"Cuando uno se pone esa mentalidad de obligación después las cosas no salen bien al equipo y el grupo sabe que nos jugamos muchas cosas con súper importancia, pero obligación sabemos que cuando te pones el título ese, es mucho más jodido cuando queremos hacer las cosas", comentó.

Esteban Andrada considera que Rayados no es favorito para levantar el campeonato. pic.twitter.com/7I7UigOmq5 — Marcos O. (@MarcosOlvG) May 10, 2023

Así mismo Andrada aprovechó el momento para asegurar que el sistema de competencia de la Liga MX "no sirve de nada" pues el liderato sabe a poco cuando no te coronas por la posición en la que estuviste en la tabla durante 18 jornadas.

"Pienso que en la mayoría de las ligas el que acaba primero es el campeón y levanta la copa, pero bueno sabemos que es el campeonato así, lo tenemos que asimilar, no obviamente de la mejor manera. Por más que haya punto de diferencia, no te garantiza nada el día de Cuartos de Final, no te garantiza nada. Así que yo opino que va a ser un partido aparte y yo creo que el que haga mejor las cosas va a sacar el partido adelante", aseveró.

Rayados visitará a Santos Laguna el próximo miércoles en el Territorio Santos Modelo buscando asegurarse un lugar en las Semifinales del Clausura 2023.

