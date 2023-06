Funes Mori confirma que quiere quedarse en Rayados: "No me veo en ningún otro club"

Rogelio Funes Mori, jugador de Monterrey, habló con los medios e informó que se encuentra gusto con el equipo regio, por lo que pensar en su llegada a un equipo diferente de la Liga MX queda totalmente fuera de sus planes y de su carrera como profesional.

El futbolista argentino aseguró que su permanencia en Rayados es algo totalmente confirmado y que no estaría dispuesto a llegar a otro club.

"Con todo respeto que se merecen todas las instituciones aquí en México, hoy en día no me veo en ningún otro club, así que le manifesté que quiero seguir en el club, que tengo contrato vigente y vamos a seguir intentándolo.

"Estoy en mi casa, está es mi casa, la gente siempre me demuestra su cariño y mi familia está muy bien", mencionó Funes Mori a los medios.

Finalmente, el delantero rayado comentó que no ha existido comunicación con Antonio Mohamed, pues hubo rumores acerca de que el técnico lo quería para los Pumas.

"No, no hablé con el Turco, no hablé con nadie, en ningún momento yo manifesté que quería irme del club, siempre mi intención fue quedarme y con mucha ilusión de volver a intentarlo", sentenció el argentino.

