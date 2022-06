Monterrey: Romo, con la misión de ser referente tras frustrado accionar en CL2022

Va por revancha. Luis Romo, jugador de Rayados, reconoció que su desempeño con La Pandilla en el Clausura 2022 fue bajo, por lo que de cara al Apertura 2022 trabajó en sus 'debilidades' para evitar nuevas frustraciones.

Durante una entrevista con los medios, el elemento de Monterrey reveló cómo se enfocó en el 'área' que le causó problemas y que le impiden ser referente.

“Simplemente, no estuve preparado al 100 por ciento por lo que estaba en mi entorno antes de llegar acá y me cobró factura al estar aquí, no me salían las cosas como yo quería, me equivocaba en cosas que hacía muy fácil, eso llegó a frustrarme un poco. Es muy claro la exigencia de la afición sobre cada uno de nosotros, los números a veces no se ven de la misma manera en la cancha, si los resultados positivos no están, mi rendimiento no fue el mejor.

“La exigencia hacia mí va a ser muy alta, me rodeé de gente que me dice las cosas que dejo de hacer, me jala las orejas, pero sé de lo que soy capaz de hacer y tengo mucha ilusión y hambre de ser un referente en la liga, de Monterrey y ayudar a lograr el campeonato para el equipo”, sentenció.

