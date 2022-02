Rayados: Aficionados de Monterrey 'explotan' en el Barrial, arremeten contra jugadores

Tras los malos resultados obtenidos en el inicio del Clausura 2022 y la eliminación en el primer partido del Mundial de Clubes, aficionados del Monterrey se manifestaron a las afueras de las instalaciones del Barrial, lugar donde entrena el cuadro de la Sultana del Norte.

Los fanáticos colocaron carteles dirigidos a algunos jugadores, siendo Rodolfo Pizarro y Vincent Janssen los señalados en esta ocasión. "Pizarro, vas a escuchar los abucheos hasta en tus sueños" se lee. "Nos trajeron una vaca, este toro está castrado", expresaron.

Asimismo, el entrenador Javier Aguirre sigue recibiendo críticas tras el mal funcionamiento del equipo, por lo que miembros de la porra no dejaron escapar la oportunidad para enviarle un mensaje en los reclamos a los jugadores "Vas a respetar al Monterrey", manifestaron los seguidores de Rayados.

FUNES MORI PASÓ DE LARGO

Al máximo goleador histórico del equipo también le tocaron críticas, pues algunos fanáticos encapuchados intentaron detener el automóvil de Funes Mori al momento de que abandonara El Barrial, sin embargo, el delantero de la Selección Mexicana los ignoró y siguió su camino.

"Vamos a hablar un minuto", dijeron los miembros de la barra intentando parar al naturalizado mexicano, quien nunca bajó los vidrios de su camioneta.

Funes Mori al salir del entrenamiento de Rayados. ¿Quienes se creen estos tipos para decirle a un jugador “vamos a hablar”? ¿Que autoridad creen que tienen? pic.twitter.com/SpZyO0nKxQ — Rafa Torres (@Patottas) February 21, 2022

Momentos después un aficionado alejó a los demás manifestantes al no ver una respuesa de Funes Mori "Está bien, carnal, no quieres hablar, pero entonces habla en la cancha. Ni metiendo 200 goles la gente te va a querer. Denle chance, hay más gente", dijo.

Esta no es la primera ocasión en que los fanáticos del Monterrey demuestran su descontento con la situación que vive el equipo, pues incluso en el Mundial de Clubes se colocaron en frente del camión que transportaba a los jugadores.

CON PIZARRO SÍ HABLARON

A pesar de ser uno de los futbolistas más señalados en la protesta, Rodolfo Pizarro accedió a escuchar las peticiones de los seguidores del equipo, siendo la misma persona que dejó pasar a Funes Mori la que se acercó a conversar con el mediocampista nacional.

"Si el club te está dando una segunda oportunidad creo que cada partido tienes que partirte la madre. Porque desde que llegase a Monterrey nada más han sido bailes, y no respetas a la gente, carnal", expresó el aficionado.

"No vengas a decir que nomás vengo a bailar", Rodolfo Pizarro, quien mientras habla a su camioneta le lanzan huevos. pic.twitter.com/pIP5VFvjbR — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 21, 2022

"Esa es tu opinión, yo me fui Campeón, gané dos campeonatos en un año y medio. Hay gente que pasa por aquí y no gana. No vengas a decir que nada más vengo a bailar", respondió el exfutbolista de Miami. "Contra Cruz Azul era el mejor, según la afición y según las redes. Después de ese partido yo era el mejor y ahora soy el peor", agregó.

Tras las declaraciones los manifestantes colocaron un par de huevos en el cofre de la camioneta del jugador, sin embargo, los retiraron debido a que el líder de las protestas les pidió que los quitaran debido a que el futbolista accedió a charlar con él.

