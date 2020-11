Rayados: Duilio Davino puso en duda la continuidad del Turco Mohamed

Luego de que Rayados quedara eliminado en Repechaje a manos de Puebla, el director deportivo del equipo Duilio Davino confirmó que la continuidad de Antonio Mohamed está en duda y se decidirá en los próximos días.

"Hace apenas 14 horas terminó el partido y la continuidad de Tony vamos a discutirla y analizarla en los próximos días, lo que sea mejor para el club. El semestre en Liga no fue lo que esperábamos, estamos decepcionados, tristes, no es donde el club merece estar, hay que levantarnos, dar la cara y poner al club donde merece. La realidad ese que no hay un tiempo definido, pero tiene que ser lo antes posible para planear lo mejor hacia adelante", dijo el directivo en conferencia de prensa.

Cabe recordar que Turco Mohamed llegó en el Apertura 2019, torneo en que logró el campeonato tras derrotar al América en la Final. Sin embargo en el 2020 no se le dieron los resultados con La Pandilla.

El equipo regio rompió filas este lunes y regresarán el próximo 10 de diciembre tras 17 días de vacaciones.

