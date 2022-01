Rayados: Héctor Moreno relevó por qué no llegó al Barcelona en 2014

Héctor Moreno llegó a ser uno de los máximos refentes mexicanos en Europa y estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona en 2014.

Una lesión en el Mundial de Brasil le quitó al zaguero la posibilidad de llegar a uno de los equipos grandes del Viejo Continente.

“Seguramente hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no solo había pláticas con el Barcelona, sino que también tenía la posiblidad de haber firmado antes del Mundial. Me sentía muy bien en todos los aspectos”, reveló para TUDN.

Moreno salió lesionado ante Países Bajos en los Octavos de Final, en el famoso partido del "No era penal": “Pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida”, añadió.

