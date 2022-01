Rayados: La Pandilla se 'refuerza' con Chelito Delgado para el Mundial de Clubes

César 'Chelito' Delgado 'reforzará' a Rayados como embajador en el Mundial de Clubes 2022 de Emiratos Árabes que se jugará en febrero.

La escuadra anunció el 'regreso' del jugador a La Pandilla de quienes fue pieza clave, incluso el máximo goleador en tres ediciones del torneo.

"Sinceramente ser embajador de Monterrey es para mí un placer, un halago, una satisfacción muy linda. No lo esperaba. Me sorprendió", fue la reacción del jugador de Rayados sobre el fichaje, así lo expresó en un video compartido por el club.

El futbolista hizo 5 tantos en las ediciones que participó con el conjunto norteño, de 2011 al 2014.

"Me dan ganas de estar en el Mundial de Clubes y jugar, pero esa etapa ya pasó. El Mundial de Clubes me transporta a esa participación y esas cosas lindas. Hay muchos jugadores que tienen historia en el club y yo por participar en el Mundial de Clubes me ponen en este lugar y lo disfruto", externó el delantero.

Rayados se estrenará el 5 de febrero frente al Al Ahly de Egipto, es la quinta ocasión que la plantilla participa en el evento.

