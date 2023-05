Rayados fracasó en su misión de avanzar a la Gran Final del Clausura 2023 y cayó en su propia casa ante los Tigres en el Clásico Regio, una derrota dolorosa que resultará en grandes cambios para La Pandilla.

Fue el propio presidente de Rayados, José Antonio 'Tato' Noriega, quien calificó como 'fracaso' su derrota ante los Felinos y dejó entre ver que el futuro de Víctor Manuel Vucetich no es seguro en el banquillo de Monterrey.

“Quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, por supuesto, y no solamente por no avanzar, solo por perder el partido, sino por cómo sucedió. Que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto, necesitamos, queremos ser otro Monterrey.

“A veces en México y en el futbol da miedo la palabra, pero hoy fracasamos en el intento y en el objetivo, sobre todo en lo más importante que tenemos”, analizó de momento Tato Noriega en conferencia de prensa tras la eliminación de su equipo.

La Pandilla fue el superlíder del Clausura 2023, pues en 17 jornadas sumó 40 puntos, pero no pudo tener el mejor rendimiento en la Liguilla, pues ante Santos, en los Cuartos de Final la Ida termino empate sin goles y en la Vuelta ganaron 2-0.

Ante Tigres empataron a un gol en El Volcán y en la Vuelta un gol de Sebastián Córdova liquidó la serie para que los Rayados de Monterrey se despidieran sin pena ni gloria del actual torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEVIN HANEY VENCIÓ POR DECISIÓN UNÁNIME A VASYL LOMACHENKO EN UN RESULTADO POLÉMICO