Rayados: Vucetich cuestionó decisión del árbitro sobre una falta a Rodolfo Pizarro

El partido entre Santos y Monterrey se llevó los reflectores en la Jornada 1 del Apertura 2022. Y es que el encuentro estuvo lleno de goles e incluso polémica, la cual se hizo presente desde el primer tiempo.

Luego de la derrota ante los Guerreros, Víctor Manuel Vucetich habló sobre el arbitraje de Jorge Antonio Pérez Durán, asegurando que no entiende el porqué no se marcó la falta sobre Rodolfo Pizarro dentro del área, pues considera que fue clara.

"La última acción la vi y la estaba viendo junto con el VAR, no sé por qué no marcan el penal, el árbitro tiene que marcar lo que ve y es muy clara, no hay duda, no tiene por qué no sancionarlo", comentó en conferencia de prensa.

A pesar de esto, Vucetich aseguró que Rayados perdió el partido debido a los errores que tuvieron en la cancha del TSM. "Considero que son errores nuestros, porque es una mala marcación en el terreno de juego, ellos trabajan así, la falta de atención nos genera esto, marcan los penales, nos faltó ser más agresivos, achicar más", explicó.

Monterrey debutará en casa en la Jornada 2 cuando reciba al América, equipo que sumó un punto luego de empatar sin goles frente al Bicampeón, Atlas, en el Estadio Azteca.

