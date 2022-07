Rayados: Vucetich se enteró en programa en vivo de su sanción por parte de la Comisión Disciplinaria

El director técnico de Rayados, Víctor Manuel Vucetich fue sancionado por la Comisión Disciplinaria por las críticas emitidas hacia la labor arbitral en el duelo de Santos contra Monterrey, sin embargo no contaría con que se enteraría de la noticia durante una entrevista en vivo.

El periodista Rubén Rodríguez se encontraba entrevistando para Fox Sports a Vucetich cuando le cuestionó sobre que opinaba de la sanción económica que le pondrían a lo que el mandamás respondió sorprendido que aún no le habían notificado sobre ello.

"No sé, no me han dicho nada en ese sentido. No dije nada fuera de lo normal creo que hablé y ui muy contundente en decir lo evidente que fue el penal, o sea cómo se puede en momento dado sancionar por decir la verdad. Creo que no hay esa libertad y tenemos que tener mucho cuidado, o sea hablar con las líneas directas como debe de ser, lo entiendo pero esto me da risa", Dijo el entrenador.

¡EN VIVO VUCETICH SE ENTERÓ DE SU SANCIÓN! Vucetich acaba de recibir una sanción económica por sus declaraciones luego del partido vs. Santos. "NO DIJE NADA FUERA DE LO NORMAL, NO HAY LIBERTAD... QUE SANCIONEN A PERSONAS QUE NO HICIERON EL TRABAJO CORRECTO" #FSRadioMX pic.twitter.com/gRcjyxSpqe — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 6, 2022

De igual manera, Víctor Manuel aseguró que solo habló para defender a Rayados sobre la situación ocurrida con respecto al arbitraje.

"Cuando levantemos la voz en una forma de conveniencia en cuestión cuando no tenemos los argumentos para poder decir algo, a lo mejor sí merecemos un castigo, pero cuando levantemos la voz por algo que estamos defendiendo a una institución en donde es evidente lo que estamos observando creo que deberían de sancionar a otras personas y nosotros tenemos que pagar la sanción que nos van a imponer, es como pagar doble porque también perdimos un partido por una equivocación del árbitro. Creo que no es sano y lo digo abiertamente, querer tapar el sol con un dedo, es algo que se tiene que estar reflexionando", Finalizó.

