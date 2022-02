Romo sobre el fracaso de Rayados: ‘Un resultado que habla por sí mismo’

El nuevo jugador de Rayados, Luis Romo habló sobre la derrota del Monterrey ante el Al-Ahly, sentenció que no debe de haber pretextos para justificar el resultado y calificó como ‘fracaso’ lo que pasó hoy.

“No hay palabras, cuando no haces las cosas dentro del campo no puedes resolver con palabras. Hay que mejorar muchísimo”, sentenció el ex futbolista de Cruz Azul para TNT Sports.

Al momento de ser cuestionado sobre si el resultado era un fracaso, Romo fue duro y concreto. “El resultado habla por sí mismo”, expresó.

"Cuando no haces las cosas dentro del campo, no lo puedes resolver con palabras". Las contundentes palabras de Luis Romo tras la caída de @Rayados en el #MundialDeClubesxTNTSports pic.twitter.com/jomwCp8ZXw — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 5, 2022

Además, Luis no quiso poner como pretexto el decir que el resultado fue porque hubo jugadores que se integraron tarde a los entrenamientos de Javier Aguirre tras la Fecha FIFA. “No hay pretextos, es un fracaso y lo vamos a tomar así”, añadió.

Por último, habló del tema anímico que hubo en los jugadores tras el pitazo final. “No lo asimilamos todavía. Notablemente es un fracaso muy grande y habrá que recomponer el camino” dijo Luis.

Monterrey buscará el quinto lugar el miércoles a las 7:30 horas, el rival saldrá del partido entre Al Hilal y Al-Jazira.

