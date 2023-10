¿Se cae su llamado al Tri? Cuerpo médico de la Selección contactó a Rayados para checar situación de Romo y Guzmán

En Rayados no para el número de lesionados, después de que se confirmara la baja de Sergio Canales, ahora fueron Víctor Guzmán, Luis Romo y Stefan Medina los que salieron lastimados en la victoria sobre Juárez FC, por ello, el cuerpo médico del conjunto de La Pandilla ya se puso en contacto con la Selección Mexicana y la de Colombia debido a que los 3 están convocados.

“No puedo confirmar nada, pero si nuestra directiva está hablando con gente de nuestro país y de Colombia para el caso de Víctor (Guzmán) y de Luis (Romo); van a platicar con ellos y por supuesto también con Stefan, la idea es que cuidemos a los jugadores porque son los protagonistas y está en sus manos; si llegaran a decidir que si van pedirles que los cuiden”, explicó el propio Fernando Ortíz.

También 'Tecatito' Corona salió con una molestia que parece no ser de gravedad, no obstante, ante tantos lesionados no hay duda, ni desconfianza mínima en el trabajo que hace el staff de Rayados.

“Obviamente preocupado, son lesiones atípicas a una distancia corta o tiempo de lo que estamos trabajando; lo de Stefan fue un golpe en el tendón de Aquiles, lo de Víctor fue un golpe que se le cae encima, son tas lesiones que pasan y también nos tocan a nosotros, eso hay que aceptarlo, son rachas y yo no tengo ningún tipo de duda del trabajo que hace el staff médico y preparador físico”, declaró el Tano.

