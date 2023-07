Sergio Canales, fichaje bomba de Rayados de Monterrey, confesó que Héctor Moreno y Andrés Guardado lo 'convencieron' de llegar a México y salir del Real Betis.

"Bien, la verdad que me habló muy bien, que hay jugadores de calidad, es verdad que la Liga no se ve tanto en España, por el tema de los horarios, pero me habló muy bien, también Héctor Moreno, que me transmitió mucha ambición para ganar cosas y eso, que hay jugadores de mucha calidad y buen futbol", señaló Canales en una entrevista para la Liga MX.

El exatacante del Betis recalcó que apenas en su llegada a Rayados, se dio cuenta que en la directiva de Monterrey tiene ambición, algo que él considera importante para un club. Asimismo, el español agradeció a la afición regiomontana por la bienvenida.

"Rayados es un club grande, la verdad que, con la gente que trabaja aquí, hay un valor humano muy alto, cosa que me parece fundamental en cualquier trabajo y es un equipo con mucha ambición, con muchas ganas de conseguir cosas; la afición me ha mostrado mucho cariño y estoy muy agradecido", comentó Sergio.

Canales también se mostró ilusionado con su llegada a Rayados y declaró que buscará dar su máximo esfuerzo para conseguir éxitos en la Liga MX.

"Bueno, yo creo que quiero, como siempre he dicho, esforzarme al máximo, no dejar nada en el camino, no arrepentirme si es que algún día me voy de aquí, de no haber hecho algo; voy a dar el máximo y creo que así se consiguen las cosas grandes y los éxitos", sentenció el nuevo jugador de Rayados.

