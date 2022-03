Jaime Lozano tras victoria vs Pumas: 'Cada que vengo a C.U. es hermoso'

Necaxa continúa sin caer fuera de casa al hilar cinco partidos sin perder en calidad de visitantes, resultado que consiguieron gracias a su contundencia, así lo consideró el entrenador Jaime Lozano, quien además tiene claro que su objetivo es calificar.

"Nuestro objetivo es calificar. Somos un equipo que tiene la responsabilidad de sacar resultados. Cuando eres local tienes que hacer mejor las cosas y de visita a veces se acomodan los partidos. La contundencia es la palabra para describir nuestro juego, ellos no la tuvieron o no pudieron por Malagón y eso te cambia el partido. Creí que el resultado iba a ser 2-0 para nosotros ", declaró en conferencia.

Sin embargo, el estratega de los 'Rayos' no perdió el respeto por Pumas y refrendó el agradecimiento que tiene por este club, el cual dijo le dio todo como jugador y aunque no descartó la posibilidad de algún día estar en el banquillo auriazul, ahora se dijo comprometido con los hidrocálidos.

"Estuve tantos años acá y cada que vengo es hermoso, me ha tocado ganar finales perder finales y me ha tocado sacar grandes victorias y grandes decepciones. Trato siempre de acordarme de lo bueno y siempre voy a estar agradecido con esta institución. Me debo a Necaxa y al final todo lo que pude lograr como futbolista se lo debo a Pumas y espero algún día regresarle todo lo que me dio", finalizó.

