Auxiliar de Lillini: 'Hasta que nos dé el corazón vamos a ir por los dos torneos'

En Pumas están conscientes de los errores que cometieron y que les costara la derrota (1-3) con Necaxa, pero aun así, Hermes Desio, auxiliar de Andrés Lillini, dejó claro que pelearán tanto en la Liga MX como en la Concacaf.

"Hoy nos golpearon en el momento adecuado. No somos de poner excusas y no quitamos el mérito al rival que hizo un buen partido, ellos nos golpearon en el momento adecuado, no supimos revertir la situación.

"Nosotros sabemos lo que tenemos y somos hasta lo que nos dé, vamos a enfrentarlos (los dos torneos) eso lo tenemos en claro, sabemos que vamos a ganar o perder, pero no nos vamos a rendir. Hasta que nos den el corazón, las piernas y la cabeza vamos a tratar de ir por los dos", dijo el argentino, quien habló en lugar de Lillini, quien está suspendido.

Asimismo, Hermes Desio reconoció que no siempre serán un equipo espectacular como lo fueron en la Vuelta de Cuartos de Final de la Concachampions ante el New England Revolution; sin embargo, mucho depende de su rival.

"Obviamente nos gustaría que (Pumas) siempre fuera el equipo del miércoles pero eso es imposible por varios factores y uno de ellos es que el rival no es el mismo.

"Lo del miércoles fue algo grande en muchos aspectos, no somos de poner excusas pusimos a los que creíamos que estaban mejores y los más adecuados y estos jugadores se prestan, te invitan para algo especial", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: SIGUE SIN REACCIONAR EN LA LIGA MX Y FUE GOLEADO POR EL NECAXA