Pumas: Sigue sin reaccionar en la Liga MX y fue goleado por el Necaxa

Pumas volvió a morder el polvo, pues cayó 1-3 con Necaxa y con ello se consumó la tercera derrota auriazul de manera consecutiva, pero en el torneo local.

Sin duda los felinos de la Liga MX están siendo distintos a los de la Concachampions, porque mientras en el torneo internacional son semifinalistas, en el mexicano tienen (con Necaxa) cinco partidos de no ganar, tres descalabros al hilo, y en ambas competencias son exactamente los mismos hombres quienes defienden el azul y oro.

Y si todas las derrotas duelen, hay algunas que causan más incomodidad, como la de este sábado porque vino del hombre 'hecho en CU': Jaime Lozano, ahora técnico de Necaxa, equipo que salió con los tres puntos del estadio donde el 'Jimmy' brilló tanto.

Arrancó el juego y Universidad hizo todo lo posible por pegar primero, pero el portero Luis Malagón detuvo absolutamente todo, hasta que no pudo más, pero el gol que Higor Meritao había marcado, fue anulado por fuera de lugar.

Pero a partir del minuto 19, los de Aguascalientes tomaron ventaja y Pumas ya no hizo nada para evitarlo. Primero con un pase filtrado que llegó a Alan Medina, la defensa no lo detuvo, Talavera salió a acortar, pero no lo logró y ahí se concretó el primer gol hidrocálido.

Luego, gracias a una falta de Favio Álvarez a Idekel Domínguez, se marcó penalti y Rodrigo Aguirre no perdonó tras un gran cobro de pierna izquierda.

Arrancó la segunda mitad, Andrés Lillini hizo ajustes, pero no hicieron efecto rápidamente. De hecho, los Rayos terminaron completando su obra con un remate de cabeza de Aguirre, que Talavera no detuvo y acabó siendo el tercer gol necaxista.

Pero a los 68 del juego los felinos trataron de reaccionar y con un pase de Alek Álvarez, Diogo de Oliveira hizo el gol auriazul, pero no les alcanzó.

Ahora Universidad tiene mucho que trabajar y replantearse, porque, aunque esté siendo protagonista en Concacaf, en la fase regular del futbol mexicano no hay partidos de Vuelta en lo que pueda remontar y recuperar los puntos que ha dejado ir.

