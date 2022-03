Pumas: ¿Por qué la zona del pebetero lució prácticamente vacía vs Necaxa?

Como pocas veces ha pasado, la zona del pebetero del Estadio Olímpico Universitario estuvo prácticamente vacía en el partido ante Necaxa. Y es que La Rebel no pudo entrar como acostumbraba debido al cumplimiento de las nuevas reglas de la Liga MX, de registrar a los integrantes de las barras.

Y es que para poder ingresar al pebetero había que registrarse, y sólo quienes pudieron hacerlo, entraron al duelo ante los Rayos, incluso ya empezado el partido, pues el acceso fue lento debido a que habían tres filtros donde se revisaba el registro (entrada al estadio, rampa y túnel).

RÉCORD pudo saber que muchos integrantes de La Rebel no recibieron su QR a pesar de haberse inscrito y por eso no asistieron al estadio, y los que sí fue porque tuvieron la identificación minutos u horas después de hacer su registro. Justamente por la falta de QR, la cantidad de miembros de La Rebel en el pebetero no fue la de siempre.

Desde el viernes la página de registro del club se saturó y no pudieron continuar con el proceso, a pesar de ello, hasta ese mismo día lograron inscribirse al rededor de mil 500 aficionados.

