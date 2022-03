Pumas: La Rebel sigue credencialización; no habrá acceso a Pebetero a fans sin registro

La Rebel, barra de Pumas, continúa con su proceso de credencialización de sus integrantes, ya que quien no esté registrado no podrá entrar a la zona del pebetero.

Y es que a pesar de que hace años, el grupo de animación auriazul ya había identificado a algunos de sus elementos, a raíz de la violencia que ocurrió en Querétaro y las medidas que tomó la Federación Mexicana de Futbol, los aficionados felinos que quieran estar en la zona del pebetero en el Estadio Olímpico Universitario, deberán estar credencializados.

Así se los informó su líder por medio del canal oficial de La Rebel, donde 'Jonh' les explicó cómo quedar en el padrón de la barra.

Será de manera virtual y sin costo. Tendrán que hacerlo por medio de una aplicación, donde además de agregar una fotografía individual, además anexar sus documentos de identificación oficial. Asimismo, se informó que no habrá acceso en el pebetero a menores de edad, pues está en proceso la autorización de un tutor.

"Que la gente que quiere a Pumas y a La Rebel se registre. Lo que pasó en La Corregidora es tal vez un aprendizaje para nosotros que estamos muy tranquilos. Las credenciales nos las requieren para entrar a pebetero, zona que no estará a la venta en TicketMaster, se van a vender siempre y cuando se tenga credencial, y a quien no tenga registro lo van a mandar a la cabecera porque la Federación lo pidió de esa manera y el club no sea multado. El registro es importante porque si no lo tienes no entras al pebetero y va a haber filtros para revisar", dijo 'Jonh'.

