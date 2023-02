Andrés Lillini dejó claro que lo que se dijo respecto a que podría tomar la dirección técnica de una Selección Mexicana juvenil, es falso, ya que él no ha hablado con nadie de la Federación Mexicana de Futbol por lo que dijo, se mantiene en Necaxa.

Además de que dijo, ve con buenos ojos el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga como director de Selecciones Nacionales, pues es alguien que conoce bien, ya que trabajaron juntos en Pumas, él como director de fuerzas básicas y Ares de Parga como presidente del Club Universidad.

"No, te juro que nadie me ha dicho nada. No hay nada, no tengo problema en decirlo y estoy muy bien acá, enfocado y vamos para adelante.

"Me cae muy bien que él vuelva al futbol, es una persona a la que le tengo gran aprecio y creo que es un un hombre muy capaz. En Pumas se la jugó con el desarrollo de los juveniles y eso es para el futbol mexicano una apuesta muy fuerte y yo creo en la gente que cree en el jugador de la casa", expresó.

Respecto al triunfo 3-1 sobre Pumas, equipo que dirigió, el ahora timonel del Necaxa, dejó claro que fue un triunfo como cualquier otro.

"Fue ganar tres puntos de un partido sumamente complicado con un rival con la calidad que tienen y solamente son tres puntos, del rival, no tengo problema en decirlo, que es un sentimiento muy especial que tengo por el club, gracias a ellos estoy acá", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX: PUMAS SIGUE SIN GANAR COMO VISITANTE Y CAYERON ANTE NECAXA