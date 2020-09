Con apenas un par de entrenamientos con Necaxa, José Guadalupe Cruz, quien reconoció que se encontró con un grupo golpeado en el tema anímico, aseguró que este primer compromiso lo dejó tranquilo por lo que hicieron sus jugadores dentro de la cancha.

“Yo creo que el funcionamiento de acuerdo a los días de trabajo o que tuvimos me deja bastante tranquilo y la certeza de que vamos a reaccionar y a funcionar. Hoy lamentablemente no tuvimos la contundencia pero a mí me deja sensaciones muy buenas el equipo”, afirmó el estratega.

“Los anulamos prácticamente todo el primer tiempo, hoy lo único malo fue la meta en la que nos sacaron el resultado pero me deja tranquilo”, agregó.

Sin embargo, el propio timonel consideró que lo justo hubiera sido regresar a casa al menos con un punto en la bolsa.

“Todos han hecho un gran partido, no es sencillo cuando no traes el ritmo físico, más allá del gol que hace Zendejas donde en la jugada participaron muchos, fueron cosas muy positivas lo que hicieron, creo que merecíamos por lo menos el empate”, finalizó el Profe Cruz.

