Rafael Dudamel aseguró que el Necaxa es el reto más complicado de su carrera

El reto más complicado a pesar de haber recorrido el continente americano y haber dirigido en distintas Ligas, Rafael Dudamel aseguró que ser entrenador de Necaxa le está presentando un desafío como nunca antes.

"Bueno, a ver nos ha costado mucho en este arranque, nuestro proceso de nuestro ciclo nos ha costado más de lo normal, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Venezuela, a nivel de selección juveniles, adultas, copas América, eliminatorias nos había costado tanto estabilizar un grupo y consolidar una idea cómo nos ha tocado acá en Necaxa aquí en México", reveló el estratega de los Rayos.

No minimizó el hecho de que el equipo no levante en el Apertura 2023 y sin dudarlo confirmó que el día que tenga que dejar el cargo lo hará tranquilo.

"La presión siempre está, yo creo que la presión siempre está y cuando no ganas mucho más, cuando no ganas mucho más, porque hay una apuesta a un proyecto, pero sabemos cómo es el futbol a nivel emocional, tengo una comunicación permanente con los dueños, con el gerente deportivo, yo siempre digo lo mismo yo en mi casa no molesto y el día que me tenga que ir me voy feliz y tranquilo", apuntó Dudamel.

