Gilberto Sepúlveda: 'Con buenas bases Chivas será un equipo de época'

Chivas busca construir un equipo de época. Para el defensor del Guadalajara, Gilberto Sepúlveda, el Rebaño está creando las bases para tener una estructura sólida que les permita en un futuro no muy lejano convertirse en un equipo histórico.

“Siento que en este año que he estado en el primer equipo no ha sido fácil, pero se tiene que empezar por ahí, formar buenas bases darle una estructura al plantel. Estos dos torneos no los hemos iniciado de la mejor manera, pero la madurez que ha estado tomando este equipo ha sido muy buena.

“Ha sido un año para aprender, darnos cuenta en el equipo que estamos. Armando esas buenas bases seremos un equipo de época”, aseguró el central rojiblanco en conferencia.

El ‘Tiba’ admitió que Víctor Manuel Vucetich ha sido fundamental para que pudiera tener un crecimiento futbolístico, ya que ha sabido tener buena comunicación con los jugadores e inclusive hacerlos sentir con confianza.

“Le he aprendido bastante al profe Vucetich. Tengo casi dos años en el primer equipo, el primer año me sentía muy bien, pero es una realidad que de repente, es donde te consolidas o te desvías. Él me ha dado muy buenos consejos, ha sabido hablar conmigo, me transmite mucha seguridad, me dice que tengo buenas condiciones, que debo aprovecharlas oportunidades.

“Este es mi trabajo, es lo que me va a sacar adelante, por lo tanto, debo ponerle el mayor empeño del mundo, siendo muy disciplinado. Con Vucetich he crecido bastante porque ha sabido transmitir lo que me quiere decir. Hay mucha confianza y eso me hace sentir seguro”, concluyó.

