Una nueva era celeste. Cruz Azul puso manos a la obra en la construcción de un nuevo camino para alcanzar grandes objetivos como club, uno de ellos, regresar al equipo a los primeros lugares, estar en Liguilla y lograr la décima estrella.

Ante ello, la directiva cementera apostó por un nuevo proyecto deportivo encabezado por Iván Alonso, en el cual el charrúa decidió enrolarse con Martín Anselmi, como nuevo timonel del equipo de La Noria.

Con el estratega argentino llegan también personas de su total confianza: Facundo Oreja, auxiliar técnico Diego Bottaioli, preparador físico Luis Pasteur, asistente técnico, mismos que estuvieron con él en Independiente del Valle.

Anselmi llega con un gran palmarés logrado en su corta carrera como director técnico, tocó la gloria con el equipo ecuatoriano ganando la Copa Sudamericana, Recopa, Copa Ecuador y Supercopa.

Además, Iván Alonso, vio en Andrés Payseé las cualidades necesarias para estar al frente del departamento de Inteligencia deportiva del club, además de Mathias Cardacio, quien será director de entrenadores (director de futbol).

Por su parte, en la división femenil, el elegido de comandar el barco es Julio Cevada, que junto a Óscar Acosta, su auxiliar, buscarán posicionar al equipo tal y como lo hicieron con Lobas BUAP.

Y para finalizar Vicente Sánchez, encargado de la categoría Sub 23, donde Joel Huiqui será su auxiliar. Cabe señalar que Joaquín Moreno, será el encargado de fuerzas básicas (Sub 18 a la Sub 13).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL PAGARÁ NUEVE MILLONES DE DÓLARES POR EL 'TORO' FERNÁNDEZ