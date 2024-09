Mauricio Barbieri tras encajar otra goleada con Juárez: “Recibimos un gol de manera estúpida”

El director técnico de Juárez, Mauricio Barbieri reconoció que el primer gol que recibieron en la goleada ante Chivas fue de una manera estúpida luego de que fue un gol tempranero y con el segundo gol se fueron generando las demás anotaciones.

“Yo creo que encajamos un gol de manera estúpida, si así se puede decir, porque regalamos un córner, lo cabeceamos y después nos quedamos mirando el balón y el de Chivas cabeceó solo. Cuando digo eso no quiere decir que los jugadores sean estúpidos, por favor no me interpreten de esa manera, pero no se puede regalar un gol con un equipo, así como Chivas.

“Y bueno, y después una contra, te hacen 2-0, un penal y la cosa como que se crea una, no sé si la palabra sería esa, pero una pelota de nieve que se va asomando y el equipo después, como te digo, mentalmente en el primero tiempo ya no estuvo más”, señaló.

Al final, reconoció que hubo un mal planteamiento de torneo, después de que hubo elementos que llegaron tarde y eso complicó el desempeño del equipo, ya que es algo que no tendría que haber sido así.

“Yo sí tengo ganas de responder, pero no quiero crear un conflicto donde no hay. Yo creo que se ha hecho un planeamiento al final del último torneo y teníamos una cosa clara de lo que necesitábamos y los tiempos que tenían que darse las cosas. Desafortunadamente no se dio de esa manera y claro que cada parte tiene su porqué de no haber sucedido así.

Por eso lo que te puedo decir es que sí, que han llegado jugadores que creo que son muy buenos jugadores, que van a ayudar al equipo. No han llegado ni el tiempo que queríamos, pero eso no lo podemos cambiar”, concluyó

