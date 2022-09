Acevedo, 'golpeado' por ausencia del Tri: 'Somos humanos y a veces no lo ven; no bajaré los brazos'

El pasado martes se dio a conocer la lista de la Selección Nacional Mexicana para los juegos amistosos de la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo de Qatar, la cual arrancará el próximo 20 de noviembre y podría no contar con la presencia del arquero de Santos Laguna.

Carlos Acevedo no fue considerado para los encuentros ante Perú y Colombia, su lugar será ocupado por Rodolfo Cota, pero el portero de la Laguna asegura qué, aunque si está golpeado por no ser convocado, seguirá trabajando, pues sabe que esta no es la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Cuando se le cuestionó sobre si le afectó la noticia, Acevedo respondió: "Por supuesto, somos personas. Por ahí la gente a veces no ve ese lado, somos humanos, tengo que ser honesto con ustedes, pero ahí está mi familia y mi equipo, y esto me motiva a seguir trabajando y seguir con mi esencia, obviamente a no cruzar los brazos y seguir trabajando... Yo voy a trabajar, todavía no es la lista final. Hay una frase que me encanta, la esperanza muere hasta el final", comentó luego del América vs Santos.

Santos todavía tiene un par de partidos pendientes en el torneo actual, recibirán a Mazatlán y a Juárez esperando poder mantenerse en los primeros lugares y asegurar la clasificación directa a la Liguilla del futbol mexicano, y de paso asegurar el lugar de su arquero en la convocatoria final hacia Qatar 2022.

