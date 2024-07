Siboldi espera encontrar trabajo en México luego de pleito con directivos de Tigres

Luego de dar su versión de los hechos y acusar a la directiva de Tigres de calumniar a él y su cuerpo técnico, Robert Dante Siboldi declaró para RECORD que no teme a que este problema le cierre las puertas en otros equipos del futbol mexicano.

El entrenador uruguayo señaló que no hay razones para recibir algún tipo de ‘veto’ dentro de la Liga MX y revelar las calumnias de los directivos Tigres (Mauricio Culebro y Mauricio Doehner) no le tendría que cerrar las puertas en otros equipos, pues el dar su versión de los hechos solo fue un acto de honestidad.

“No creo (que se le cierren las puertas en México), si la honestidad y la franqueza es perjudicial para que una institución no me contrate, entonces no tenemos nada que hacer en esa institución. Nosotros no hicimos nada malo, tratamos de trabajar honestamente de dar lo mejor, de dar lo mejor a la institución que nos contrata y a donde vayamos seguiremos haciendo lo mismo”, declaró Siboldi.

De igual forma, Siboldi recalcó que en caso de que ningún equipo dentro de México lo quiera contratar, no cierra la posibilidad de dirigir en algún otro país, pues así es la vida de un entrenador de futbol.

"Si alguien puede pensar que esto pueda quitarnos la posibilidad de trabajar en México, bueno a lo mejor en algún club puede suceder, pero también hay más países en los que podemos ir a trabajar, esto nos toca y es nuestra vida", concluyí Siboldi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PARÍS 2024: ¿POR QUÉ TAHITÍ TAMBIÉN ES SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?