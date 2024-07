Paiva sobre la salida de Araújo de Toluca: “Mi peor pesadilla, es que Maxi se marche”

El director técnico de Toluca, Renato Paiva aseguró que su peor pesadilla sería que Maximiliano Araújo se vaya de los Diablo Rojos, esto después de que ha despertado el interés de muchos equipos como el Barcelona, tras su actuación en la Copa América.

“Mi peor pesadilla, es que Maxi se marche. Por su calidad, por lo que ya entiende de nuestro trabajo. Es llegar y jugar porque ya son seis meses. Entonces, obvio que cuento con él, pero si hay alguien que paga lo que tiene que pagar y es mejor para Maxi, es la vida de los profesionales. Y ahí, hay como dices, que buscar una solución. Pero, pero, aquí intentamos trabajar anticipando situaciones”, agregó.

De igual manera, confirmó que nadie más saldría de su plantel actual, sin embargo, no descartó una posible incorporación más debido al fuerte interés por Araújo.

“Creo que si no va a salir nadie de esta plantilla, no llegará ningún refuerzo en principio, pero hay que esperar. Con el mercado abierto tú nunca puedes decir no, no sé, porque mañana llega alguien con una propuesta o una cláusula a la cubre y tú puedes no hacer nada”, agregó.

Al final, el profesor Paiva descartó que estén interesados en fichar al ‘Oso’ González de Chivas: “Nadie me ha hablado de él, así que lo conozco, es muy buen jugador, su formación creo que es de Toluca, pero hasta ahora nadie ha hablado conmigo sobre ese tema”, concluyó.

