Adolfo Ríos criticó el FAN ID y señala que 'no ha dado resultados'

Este fin de semana, la Liga MX volvió a estar en el ojo del huracán tras nuevos incidentes de violencia en los estadios, no solo entre aficionados, sino también con la participación de algunos jugadores. Uno de los hechos más recientes fue el lanzamiento de una botella en el Estadio Akron tras el Clásico Nacional, lo que llevó a la apertura de una investigación.

Ante esta situación, el exarquero y exdirectivo Adolfo Ríos cuestionó las medidas implementadas por la Liga MX para prevenir este tipo de eventos, señalando que el sistema de identificación FAN ID no ha sido efectivo.

"Si hubo una situación de interés y de intención por parte de la Femexfut para cambiar las cosas, con el tiempo se van diluyendo porque han sucedido otros hechos. Pero creo que sí dejó una marca y una huella mucho más importante para buscar trascender a nivel positivo en temas de seguridad", mencionó Ríos.

El exguardameta enfatizó que el FAN ID ha resultado una medida complicada que no ha dado los resultados esperados y que, además, expone a los aficionados. "El FAN ID ha sido algo muy complicado que no ha dado resultados, pero principalmente en lo que representa la exposición de la afición y es algo que debe tener en cuenta en todo momento", añadió.

Falta inversión en seguridad y revisión en la venta de alcohol

Ríos también mencionó que es necesario invertir más en seguridad dentro de los estadios y planteó la importancia de analizar la venta de alcohol durante los partidos.

"Yo creo que falta invertir mucho más, porque realmente lo que hace el futbol es la afición, lo que hace que esta industria siga funcionando es el amor que le tienen los fanáticos al futbol", comentó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto del consumo de alcohol en el comportamiento de los asistentes a los estadios. "¿De qué manera tiene que divertirse el aficionado? Si llega y empieza a ingerir bebidas alcohólicas, incluso hay aficionados que ya llegan en condiciones no aptas, y muchas veces eso determina que no disfruten y que la situación de frustración si el equipo local no consigue el resultado, pues las copas hacen que sea una situación complicada", explicó.

