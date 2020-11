Alex Diego: 'Para los técnicos mexicanos hay cero blindaje'

A los entrenadores extranjeros se les tiene más paciencia pese a los resultados, por cuestión contractual, así lo dejó entrever Alex Diego, exentrenador del Querétaro, quien fue cesado casi en la recta final del Torneo Guard1anes 2020.

"No se porqué, no tengo idea tal vez es porque muchos de los entrenadores de afuera sus contratos los tienen blindados y les permite tener más tiempo a pesar de los resultados y los mexicanos tenemos cero blindaje y es difícil mantenerse cuando los resultados no llegan", dijo a Fox Sports.

Al ser cuestionado sobre qué falló en el tiempo que estuvo al frente de los Gallos Blancos, el joven entrenador explicó que él siempre estuvo consciente del plantel que tenía y no se cumplieron los objetivos.

"El mayor responsable soy yo porqué yo elegí estar en Querétaro, con un equipo de Segunda o Tercera División me iba a aventar. Se plantearon objetivos primero de tener un equipo que pudiera competir en el torneo, sabíamos que iba a ser complicado por el poco presupuesto, pero tambien sabía que se podía competir.

"Tampoco voy a decir que la directiva me pidió estar en segundo lugar, no, fueron muy conscientes de lo que podíamos aspirar y no pudimos lograr lo que se planteó", señaló.

