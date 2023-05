El histórico guardameta mexicano, Antonio 'La Tota' Carbajal, falleció este martes a los 93 años de edad, algo que ha conmocianado al mundo del futbol.

La leyenda de la Selección Mexicana era conocida con el mote de 'La Tota', un apodo del que no todos conocen su origen. Acá te lo contamos.

Carbajal también fue conocido como el 'Cinco Copas' esto después de convertirse en el primer jugador en la historia en diputar cinco Copas del Mundo con el Tri.

Sin embargo, su primer apodo fue 'La Tota' y el propio exfutbolista explicó en algunas entrevistas el porqué se le decía así.

Fue llamado así desde muy temprana edad por uno de sus vecinos en la infancia, 'Cantinflas' Sánchez, quien apenas comenzaba a hablar y lo nombraba de distintas formas.

"Él fue quien me puso 'La Tota'. Éramos chiquillos, niños entonces, que empezábamos a hablar: 'Toto, tota, toto, toño, tota' y 'La Tota' se me quedó. Me gustó", señaló.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿QUIÉN ERA ANTONIO 'LA TOTA' CARBAJAL?