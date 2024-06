Benjamín Mora consideró que la Liga MX atraviesa un bache

Reconoce que la Liga MX está pasando por un bache. El entrenador de York United, Benjamín Mora, señaló que el fútbol mexicano no ha demostrado el poderío que lo caracterizaba en años anteriores, lo que ha permitido que varias ligas se vayan acercando.

Después de su paso por el futbol mexicano con Atlas, el estratega azteca arribó a la liga canadiense para formar parte de York United, dónde se encontró con una competición que apenas está dando sus primeros pasos: "Al final del día sabemos que no es comparable con México. Probablemente por el tiempo y por la experiencia que se tiene la liga mexicana".

Sin embargo, Mora es consciente de que la Liga MX no está pasando por su mejor momento: "También sabemos que la liga mexicana está en un bache y que realmente no ha mostrado el poderío que debiese mostrar, tanto Selección, como en liga, entonces yo creo que está equiparándose todo y Canadá evidentemente para vivir, desarrollarte, me parece una muy buena opción".

Muestra de que el fútbol mexicano está pasando por un momento complicado han sido las últimas derrotas ante Estados Unidos en la Copa Oro y en la Nations League; además, esto mismo se ve reflejado a nivel de clubes con los partidos de All Stars contra la MLS y la reciente derrota en la Leagues Cup

