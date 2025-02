¡Coctel de Futbol! Conca, Champions y Liga MX todo en una semana

Semana de locura. Este martes, la actividad de la UEFA Champions League se pone en marcha con las rondas de eliminación, con el Real Madrid vs Manchester City como el ‘plato fuerte’. Sin embargo, no es la única competencia, pues la CONCACAF Champions Cup también tendrá a sus primeros eliminados, además de que la actividad de la Liga MX comienza a intensificarse.

Primero, este martes 11 de febrero se juegan las Idas del repechaje de Champions. El duelo entre Brest y Paris Saint-Germain da el ‘banderazo’ de salida, para luego dar paso al enfrentamiento entre la Juventus y PSV Eindhoven, Manchester City contra Real Madrid y Sporting ante Borussia Dortmund.

Real Madrid se juega la vida con el Man City | AP|

Un día después, el Club Brugge jugará ante el Atalanta, Mónaco se medirá con Benfica, Feyenoord recibirá al Milan con Santiago Giménez ya como rival y Celtic buscará dar una de las sorpresas del torneo ante el Bayern Munich.

De igual forma, durante estos días varios clubes de Liga MX definirán su rumbo en la CONCACAF Champions Cup. Tanto Rayados de Monterrey como Cruz Azul buscarán mantener las ventajas que consiguieron en la Ida. Sin embargo, Pumas y Tigres buscarán remontar ante Cavalry FC y Real Estelí, luego de perder 1-0 y 2-1 respectivamente. De igual forma, Chivas buscará dejar en el camino a Cibao.

Cruz Azul buscará avanzar en la Conca | MEXSPORT|

Asimismo, César ‘Chino’ Huerta tendrá su primer partido en competencias europeas. En el repechaje de la UEFA Europa League, el Anderlecht se medirá ante el Fenerbahce, duelo de Ida en el que podría ver acción el exjugador de Pumas.

Y ya para el fin de semana, la Jornada 7 del Clausura 2025 de la Liga MX se pone en marcha, en donde América buscará mantener su invicto y liderato ante Necaxa, además de tener duelos interesantes como la visita de Cruz Azul a Tigres y el enfrentamiento entre Pachuca y Pumas en el Estadio Hidalgo.

PARTIDOS DE ESTA SEMANA

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Martes 11 de febrero

•⁠ ⁠Brest vs PSG - 11:45 horas - Stade du Roudourou

•⁠ ⁠Juventus vs PSV - 14:00 horas - Allianz Stadium

•⁠ ⁠Manchester City vs Real Madrid - 14:00 horas - Etihad Stadium

•⁠ ⁠Sporting vs Borussia Dortmund- 14:00 horas - Estadio José Alvalade

Miércoles 12 de febrero

•⁠ ⁠Club Brugge vs Atalanta - 11:45 horas - Jan Breydel Stadium

•⁠ ⁠Mónaco vs Benfica - 14:00 horas - Stade Lois II

•⁠ ⁠Feyenoord vs Milan - 14:00 horas - Stadion Feijenoord

•⁠ ⁠Celtic vs Bayern Múnich - 14:00 horas - Celtic Park



CONCACAF CHAMPIONS CUP

Martes 11 de febrero

•⁠ ⁠Rayados vs Forge FC - 19:00 horas - Estadio BBVA

•⁠ ⁠Cruz Azul vs Real Hope - 21:00 horas - Estadio Olímpico Universitario

Miércoles 12 de febrero

•⁠ ⁠Chivas vs Cibao - 19:00 horas - Estadio Akron

•⁠ ⁠Tigres vs Real Estelí - 21:00 horas - Estadio Universitario

Jueves 13 de febrero

•⁠ ⁠Pumas vs Cavalry FC - 19:00 horas - Estadio Olímpico Universitario



UEFA EUROPA LEAGUE

Jueves 13 de febrero

•⁠ ⁠Fenerbahce vs Anderlecht - 11:45 horas - Sukru Saracoglu Stadium

•⁠ ⁠Porto vs Roma - 14:00 horas - Estadio do Dragao



LIGA MX

Viernes 14 de febrero

•⁠ ⁠América vs Necaxa - 21:00 horas - Estadio Ciudad de los Deportes

•⁠ ⁠Xolos vs Juárez - 21:00 horas - Estadio Caliente

•⁠ ⁠Mazatlán vs Santos - 21:00 horas - El Encanto

Sábado 15 de febrero

•⁠ ⁠Atlas vs Puebla - 17:00 horas - Estadio Jalisco

•⁠ ⁠Tigres vs Cruz Azul - 19:00 horas - Estadio Universitario

•⁠ ⁠Toluca vs Chivas - 21:00 horas - Estadio Nemesio Diez

Domingo 16 de febrero

•⁠ ⁠Querétaro vs Rayados - 17:00 horas - Estadio Corregidora

•⁠ ⁠Atlético San Luis vs León - 19:00 horas - Estadio Alfonso Lastras

•⁠ ⁠Pachuca vs Pumas - 19:00 horas - Estadio Hidalgo

