Concachampions Cup: ¿Cuándo se jugarán los duelos de vuelta?

El primer capítulo de las series de Octavos de Final de la Concachampions Cup ha concluido, la mayoría de los cotejos de ida se terminaron y ahora comienza la cuenta regresiva para los enfrentamientos de vuelta.

MEXSPORT

Chivas sacó el triunfo en casa 1-0 ante América, a Rayados le alcanzó para empate ante Vancouver Whitecaps, Cruz Azul y Seattle Sounders no se hicieron daño, y Herediano derrotó a LA Galaxy por la mínima.

En otra de las llaves, Pumas hizo la tarea y venció al Ajuelense en casa 2-0.

MEXSPORT

Cabe señalar que el Inter Miami jugará su duelo de Ida ante Cavalier este jueves a las 19:00 horas, por lo que es la única llave que todavía no cierra el primer capítulo.

Si tú todavía no sabes, cuando se jugarán los duelos de vuelta de los octavos de final de la Concachampions Cup 2025, aquí te dejaremos las fechas de los enfrentamientos.

MEXSPORT

Partidos de Vuelta

Martes, 11 de marzo:

Cruz Azul vs Seattle Sounders FC

Columbus Crew vs Los Angeles FC

Tigres UANL vs FC Cincinnati

Miércoles 12 de marzo

CF Monterrey vs Vancouver Whitecaps FC

Los Angeles Galaxy vs CS Herediano

Club América vs Chivas

Jueves 13 de marzo

Cavalier FC vs Inter Miami

Alajuelense vs Pumas

