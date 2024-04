El mexicano Gerardo Espinoza, líder en Ecuador con el Aucas, sueña con la Liga MX

El técnico mexicano Gerardo Espinoza llegó al Aucas de Ecuador en diciembre pasado y en unos cuantos meses le ha cambiado la cara para ponerlo como líder del presente torneo.

Con seis jornadas disputadas, la Sociedad Deportiva Aucas encabeza la tabla de posiciones de la Serie A ecuatoriana al sumar 13 unidades, por delante de Independiente y Emelec, que tienen 12 cada uno.

Espinoza, primer mexicano que dirige en Ecuador, habló con RÉCORD sobre su experiencia en el país sudamericano y sus objetivos a futuro.

“Es algo distinto a lo que hemos vivido tantos años, es otra cultura, son otra clase de personajes, es aprender de otras situaciones, quiero seguir creciendo.

“Soy un loco del trabajo, sueño con dirigir en Primera División y que mi equipo transmita esa energía por jugar, que disfrute tener el balón y que cuando lo pierda de igual manera ser agresivo para quitarla, ganar encuentros, quiero lograr todo eso con este equipo”, declaró.

GERARDO ESPINOZA SUEÑA CON DIRIGIR EN LA LIGA MX, MLS Y EUROPA

Gerardo Espinoza, quien estaba amarrado para dirigir a Puebla el año pasado, pero finalmente no pudo concretar su llegada al equipo camotero debido a que el reglamento se lo impedía tras ser técnico de la Selección Mexicana Sub 23 en el mismo semestre, dejó en claro que sueña con dirigir en la Liga MX.

“Soy alguien que a los 13 años se salió de su casa y empezó a buscar nuevas situaciones, hacer algo con la vida y desde entonces no he parado, siempre he estado metido en el futbol, en ciertos momentos de mi vida lo he querido dejar también eso es cierto, porque es desgastante es adrenalina todos los días, cambios. Te vas perdiendo muchas situaciones familiares, abrir un nuevo camino, no quedarme con la esperanza de dirigir en México”, comentó.

"Sí, claro que me gustaría dirigir, tengo muchos mercados que me encantaría estar, Brasil, Estados Unidos, Europa, eso se va ganando", argumentó.

DIFERENCIAS ENTRE EL FUTBOL DE ECUADOR Y LA LIGA MX

Cuestionado sobre las diferencias entre el futbol de Ecuador y el mexicano, Gerardo Espinoza dijo que el jugador mexicano es más táctico.

“Hablar de diferencias es complicado, hay muchas situaciones, México es más táctico, más físico, más ordenado, acá el jugador ecuatoriano tiene mucha potencia física, eso lo hace resaltar demasiado, su futbol va creciendo y tiene mucho techo por delante”, indicó.

