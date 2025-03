Hugo Sánchez responde a Gignac por poner a ‘Chicharito’ por encima: “Cállate la boquita”

Respondió ‘Hugol’. En días recientes una entrevista de André-Pierre Gignac causó bastante revuelo en el futbol mexicano, esto debido a que el futbolista francés señaló que Javier Hernández podría tener la mejor carrera en la historia de un futbolista mexicano en Europa, situación que causó el enojo de Hugo Sánchez.

En la última emisión del programa ‘Futbol Picante’, Hugo Sánchez fue directo y respondió a las declaraciones de Gignac y además de mandarlo a callar, Hugo le pidió que se informara mejor antes de emitir su opinión.

“Antes de hablar hay que informarte, si no estás bien informado mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, porque en un momento dado puede perder credibilidad”, declaró Hugo Sánchez.

Hugo Sánchez tacho de irrespetuoso a Gignac

Las palabras de André-Pierre Gignac fueron una falta de respeto para Hugo Sánchez y señaló que no piensa que el futbolista de Tigres se exprese de esa manera de las leyendas de Francia, sin embargo, Hugo Sánchez asegura que no todo esto no le afectó.

“Si en Francia hablan así no creo que sea igual de irrespetuosos a la hora de hablar de grandes figuras como Platini o Zidane”

