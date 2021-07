Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 2 del Apertura 2021

Este viernes comenzará la Jornada 2 del torneo Grita México A21, y que dará fin el próximo lunes.

Mazatlán y Pachuca darán el banderazo inicial a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) por Azteca 7, seguido del Puebla vs Chivas a las 21:05 horas por el mismo canal.

Para el sábado, León vs Xolos a las 17:00 horas por Fox Sports y Marca Sports; América vs Necaxa a las 19:00 horas por Canal 5; mientras que a las 21:00 horas, Rayados vs Pumas por Fox Sports y Atlas vs Juárez por Afizzionados.

En cuanto al domingo, Toluca vs Tigres a las 12:00 horas por Afizzionados y Santos vs Cruz Azul a las 18:00 horas con transmisión sin definir.

Atlético de San Luis y Querétaro le pondrán fin a la jornada el lunes a las 21:00 horas por ESPN.

