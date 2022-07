Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 3 del Apertura 2022

Continúa la actividad en la Liga MX con la Jornada 3 del Apertura 2022, donde América adelantó su partido por la gira que tendrá en Estados Unidos; las Águilas vencieron de último minuto (2-1) al Toluca en la cancha del Estadio Azteca.

Pero será este viernes 15 de julio cuando reinicie la actividad con el Puebla vs León a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), encuentro que será transmitido por Star+, ESPN y Azteca 7; seguido del Juárez vs Querétaro (21:05 hrs), el cual podrás sintonizar por Fox Sports.

En cuanto al sábado 16, Atlas vs Cruz Azul (17:00 hrs) por TUDN, Afizzionados y Azteca 7. Santos y Chivas se verán las caras terminando el encuentro en el Jalisco (19:05 hrs), lo podrás ver por TUDN y Azteca 7.

Para el domingo 17, Pumas vs Necaxa (12:00 hrs) en exclusiva por Vix; Atlético de San Luis vs Rayados (17:00 hrs) por ESPN y Star+; el Tigres vs Xolos (19:00) cierra la actividad dominguera por TUDN y Afizzionados.

Pachuca y Mazatlán se encargarán de darle fin a la fecha 3 el lunes 18, cuando se midan a las 19:00 hrs por Marca Claro y Fox Sports.

