Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 4 del Apertura 2022

Continúa la actividad en la Liga MX con la Jornada 4 del Apertura 2022, donde Chivas adelantó su partido por el partido amistoso que tendrá ante la Juventus; la Fiera será el rival en turno del Rebaño la noche de este miércoles en el Akron (VIX).

Pero será este jueves 21 de julio cuando reinicie la actividad con el Querétaro vs Monterrey a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), encuentro que será transmitido por Fanatiz, Fox Sports y Fox Sports Premium.

En cuanto al viernes 22, Mazatlán FC vs Alético San Luis (19:00 hrs) por TV Azteca, Star+ y ESPN. Necaxa vs FC Juárez se verán las caras terminando el encuentro en el Kraken (21:05 hrs), lo podrás ver en exclusiva por VIX.

Para el sábado 23, Toluca vs Santos (17:00 hrs) en TUDN; Cruz Azul vs Puebla (19:00 hrs) por TUDN y Afizzionados; seguido del Xolos vs América (20:06 hrs), el cual podrás sintonizar por Fox Sports. El Tigres vs Atlas (21:00) cierra la actividad sabatina por Afizzionados.

Pachuca y Pumas se encargarán de darle fin a la fecha 4 el domingo 24, cuando se midan a las 19:00 hrs por Marca Claro y Fox Sports.

