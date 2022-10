Liga MX: Mauro Cejas se sorprendió porque le pagaban por quincena en México

Mauro Cejas actual delantero de La Base, equipo de la Segunda División de Argentina, tuvo una carrera prolífica en México, donde jugó para Tecos, Rayados, Pachuca, Santos, Monarcas y Puebla.

Y fue el propio delantero, en entrevista con MX Sudamericana, reveló detalles de su paso por México, como la vez que pensó que le pagaban doble.

"Tengo otra anécdota, por ejemplo en México se paga cada 15 días, el mes te lo dividen en dos, me acuerdo que llegó y me pagan el día 15 y luego me quieren pagar el día 30 y le digo a la contadora: no, no ya me pagaron y me dice: 'no Mauro, el tema es que acá pagamos por quincena'. Yo no le quería cobrar y la verdad fue un cambio, tenía 21 años y medio y pierdes el piso", dijo Cejas para el portal.

El argentino, además reveló su principal razón para jugar en México, y es que a pesar de jugar Libertadores con Newell's no ganaba lo suficiente, como sí lo hizo en Mëxico.

"Nadie lo sabe, pero yo jugaba la Copa Libertadores y no tenía para comprarle pañales a mi hijo, quien actualmente tiene 18 años. No nos pagan yo ganaba 5 mil pesos y vivía momentos difíciles y cuando sale la oportunidad en México, la verdad no lo dude, fue en el 2007 y el que me llevó fue Darío Franco. Me fui sin nada y sin nadie me acuerdo que ni mi representante no se podía quedar.

"Yo iba re feliz a México, me subo al avión, todo re bien con 21 años y la verdad no se porque siempre quise irme allá, la gente me trato bien ya que pensé que de aquí daría el brinco a Europa, pero decidí quedarme aquí", sentenció el futbolista.

