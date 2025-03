Liga MX pierde fuerza en ranking de clubes de Concacaf; MLS domina el Top 5

Justo cuando comienza los Octavos de Final de la Concacaf Champions, la MLS ha dado un duro golpe a la Liga MX y gana terreno en el ranking de clubes de la Concacaf, clasificación que ya dominan los equipos de Estados Unidos.

MLS supera a Liga MX en ranking de Concacaf | Leagues Cup

Este lunes 3 de marzo se actualizó el ranking de clubes de la Concacaf y además de que Columbus Crew se mantiene en la primera posición, equipos como Inter de Miami y LAFC suben y le quitan el puesto a equipos como Cruz Azul y Rayados.

Dentro del Top 5 la MLS supera a la Liga MX con tres clubes en las primeras posiciones, pero el futbol mexicano aún cuenta con más equipos dentro del Top 10 con un total de siete por tan solo tres de Estados Unidos.

The March Concacaf Club Ranking is here!



InterMiamiCF climbs into the region's top 3

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 4, 2025