Liga MX: ¿Qué necesita tu equipo para entrar a Liguilla?

Se acerca la Fiesta Grande. Prácticamente queda una jornada más en el Apertura 2022 para que dé inicio la Reclasificación y, después, la Liguilla de la Liga MX, por lo que algunos equipos se juegan la vida en su último partido, y unos otros tienen algún encuentro pendiente que los podrá ayudar a colarse entre los 12 primeros.

Tras la Jornada 15 del Apertura 2022 y recordando que ya se jugó la Jornada 16 para todos los equipos; América, Monterrey y Pachuca tienen su lugar asegurado en los Cuartos de Final, pues el cuarto lugar lo pelearán Santos y Tigres, quienes tienen 30 y 27 puntos respectivamente.

Si Tigres gana y Santos pierde, los de Miguel Herrera ocuparían la cuarta posición por diferencia de goles, pero si gana La Comarca, no importa que ganen los regiomontanos, pues sumaría más puntos. Los de Fernando Fentanes se enfrentarán a Mazatlán, mientras que los Felinos al Atlético San Luis.

Los equipos que tienen su lugar seguro en la Repesca son: Santos, Tigres y Toluca, alguno de los dos primeros subirá a la cuarta posición dependiendo de sus resultados; mientras que los Diablos Rojos podrán alcanzar el quinto lugar si gana ante Querétaro y si Tigres pierde ante San Luis; si ambos equipos empatan las cosas quedan iguales, aunque Toluca puede perder el sexto lugar si pierden.

Chivas actualmente ocupa el séptimo lugar, si ganan ante Cruz Azul pueden subir una posición si es que Toluca empata o pierde ante Querétaro, el Rebaño se puede colar hasta el sexto.

La Fiera también puede alcanzar el sexto lugar, pues si pierde Toluca por dos goles, las Chivas empatan o pierden y La Fiera gana por cinco goles o más, desplazarían al Rebaño y a Toluca. Si los Panzas Verdes, que se enfrentarán a Xolos empatan se quedan en la misma posición esperando que Cruz Azul no gane a Chivas para que no los supere; si los de Paiva ganan, pero no golean ni pierde Toluca ni Chivas, se quedan en la misma posición.

Cruz Azul debe estar rezando para que Puebla pierda en su partido pendiente ante Pumas, pues si La Franja gana, se empatarían en puntos y hasta los pueden rebasar por la diferencia de goles. Si los Camoteros no ganan, La Máquina solo deberá empatar ante Chivas para sumar 22 unidades y que Puebla no los alcance si es que vencen a los universitarios. Si los del Potro Gutiérrez ganan y Chivas y León no, pueden subir al siete, siempre y cuando Puebla no venza a Pumas.

La Franja no tiene de otra más que sumar de seis puntos en sus últimos dos partidos ante Pumas, reprogramado de la Fecha 7, y al América para asegurar su lugar en cualquier posición del Repechaje sin importar otros resultados.

San Luis y Necaxa ocupan los últimos dos lugares con 18 puntos San Luis deberá ganar su último partido o empatarlo para evitar que Juárez los alcance o rebase, mientras que los Rayos tienen que sumar de tres en sus últimos dos partidos para ir al Repechaje.

Juárez y Mazatlán tienen chance con una serie de resultados y que ganen en su último partido y, que Necaxa y San Luis no empaten o ganen. Tijuana tiene posibilidades, pero la diferencia de goles lo elimina matemáticamente, pues debería tener una goleada arriba de 10 goles.

Por último, los Pumas tendrán que sumar de seis en sus últimos dos partidos y que alguno de arriba no sume para entrar en el lugar 11 o 12.

