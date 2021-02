Liga MX: Roberto García Orozco reveló que Arturo Brizio despidió con engaños a Adalid Maganda

Después de la actuación de Adalid Maganda en el juego de la Jornada 1 entre Toluca y Querétaro que terminó con triunfo para los escarlatas por 3-1, el nazareno dejó de aparecer en las designaciones arbitrales.

Posteriormente la Comisión de Arbitraje dio a conocer que Maganda había sido dado de baja porque no aprobó los exámenes médicos en dos ocasiones y a un "deficiente nivel en el manejo de partidos de Liga MX".

Pero fue Roberto García Orozco, exárbitro de la Liga MX, quien reveló cómo se dio el despido de Maganda por parte de la Comisión de Arbitraje comandada por Arturo Brizio Carter.

"A Adalid lo llevaron con engaños para darlo de baja y eso es demasiado molesto, lo llevaron diciéndole que iban a revisar su partido y que iban a trabajar para que pudiera mejorar y de repente aparecen ahí los abogados para decirle que está dado de baja, es una situación que a cualquiera nos molestaría", confesó García Orozco en entrevista con ESPN.

"En esta gestión esa es una situación que ha pasado demasiado, situaciones en las que nadie de la comisión da la cara y no se habla de frente y hoy en día existen demasiadas demandas en contra de la Federación porque finalmente no hay un trato humano por parte de la comisión hacia el árbitro", añadió.

García Orozco no quiso entrar en un tema sobre un posible acto de racismo, pero sí lamentó la situación por la que atraviesa Maganda.

"Yo conozco a Adalid porque conviví con él algunos años, no es una mala persona y al final él está dolido por la parte de cómo se le ha tratado, el tema de racismo lo dejo de lado porque esa no me consta pero lo que al árbitro le molesta es que no exista comunicación", refirió el exjuez.

